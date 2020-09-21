Диетолог оценила вред кофе

Практикующий диетолог Нурия Дианова оценила вред кофе.

«Кофеин вызывает истощение нервной системы, понижает восприимчивость, вызывает изжогу и дискомфорт в эпигастральной области», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, нельзя пить кофе натощак, поскольку это может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«До 200 мл жидкости во время еды не провоцирует ухудшения её усвоения, так что смело можете пить кофе за обедом», — уточнила Дианова.

Как добавила эксперт, желательно сократить количество чашек до двух в день, и таким образом организм не попадёт в стрессовую ситуацию полной отмены, но начнёт постепенно избавляться от зависимости.

Ранее врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по укреплению иммунитета.