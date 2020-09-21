В Госдуме оценили проект всероссийской реновации жилья

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Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов прокомментировал законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
В Госдуме оценили проект всероссийской реновации жилья
  • РИА Новости

«Самый главный вопрос, на котором будет сконцентрировано наше внимание при рассмотрении этого законопроекта, — это вопрос соблюдения жилищных прав граждан», — заявил Пахомов в беседе с газетой «Известия».

В таком контексте нередко звучит термин «ветхое жильё», которого в законодательстве пока нет. Нужно будет его подробно описывать и вносить в закон, прежде чем давать субъектам право принимать решения о сносе неаварийных домов, уточнил депутат.

Как отметил Пахомов, регионам можно дать право реализовывать подобные программы, если они экономически целесообразны.

18 сентября группа сенаторов внесла в Госдуму проект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах.

Предложенные изменения в Жилищный кодекс позволяют субъектам утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учётом мнения граждан.

В июне ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о работе по переселению из аварийного жилья.

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