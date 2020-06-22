В Удмуртии рассказали о работе по переселению из аварийного жилья

В Удмуртии рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Переселение проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В 2020 году в новые дома должен переехать 581 человек.

Планируется расселить свыше 260 аварийных жилых помещений в Ижевске, Воткинске, Алнашском, Завьяловском и Кизнерском районах.

Всего на данную программу в 2020 году региону предоставили 326,5 млн рублей. Из регионального бюджета — 18,17 млн.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области ввели в строй более 1 тыс. жилых домов с начала года.