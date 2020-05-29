В Калининградской области ввели в строй более 1000 жилых домов с начала года

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В январе — апреле в Калининградской области ввели в строй 1025 жилых домов общей площадью 248,9 тыс. кв. м.
В Калининградской области ввели в строй более 1000 жилых домов с начала года
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

Индивидуальные застройщики (с учётом домов на участках, предназначенных для садоводства) построили 992 дома, или 60,8% от общего объёма жилья.

Стоимость работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за четыре месяца составила 10,1 млрд рублей, что на 21,6% меньше по сравнению с уровнем 2019 года.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на заседании городского оперативного штаба в Краснодаре обсудили ситуацию с долгостроями.

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