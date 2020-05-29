В Калининградской области ввели в строй более 1000 жилых домов с начала года

В январе — апреле в Калининградской области ввели в строй 1025 жилых домов общей площадью 248,9 тыс. кв. м.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

Индивидуальные застройщики (с учётом домов на участках, предназначенных для садоводства) построили 992 дома, или 60,8% от общего объёма жилья.

Стоимость работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за четыре месяца составила 10,1 млрд рублей, что на 21,6% меньше по сравнению с уровнем 2019 года.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на заседании городского оперативного штаба в Краснодаре обсудили ситуацию с долгостроями.