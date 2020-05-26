Власти Краснодара оценили ситуацию с долгостроями в городе

На заседании городского оперативного штаба в Краснодаре обсудили ситуацию с долгостроями.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как заявил директор департамента строительства Артём Аганов, до конца 2020 года планируется сдать в эксплуатацию 50 объектов.

«Большое количество проблемных долгостроев в Краснодаре уже введено в эксплуатацию. Тем не менее нам ещё предстоит очень многое сделать в этой части. Кроме достройки уже существующих проблемных домов, самое главное — не допустить появления новых таких объектов на территории города», — сказал, со своей стороны, мэр Евгений Первышов.

В пресс-службе мэрии отметили, что с 2017 года по 2019-й в городе удалось достроить 142 объекта. Ключи от квартир получили более 26 тыс. человек.

Ранее Karelinform.ru сообщал, что в Карелии направят более 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов.