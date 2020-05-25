В Карелии направят более 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов

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В Карелии выделят более 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов.
В Карелии направят более 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на региональный Минстрой.

В рамках действующей программы заявлено к расселению 160 тыс. кв. метров жилья. Речь идёт о домах, признанных аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. После 2017-го аварийными признано 520 тыс. кв. метров, поэтому принимаются меры для досрочного завершения действующей программы.

Как пояснил глава ведомства Виктор Россыпнов, программу должны были завершить до конца 2025 года, а теперь установлены новые сроки — конец 2023 года.

Таким образом, те средства, которые были запланированы на 2024—2025 годы, теперь смещаются на 2020—2021 годы. В этом году регион получит досрочно более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года.

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