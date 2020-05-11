В Оренбургской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года
- © Komsomolskaya Pravda
- globallookpress.com
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.
За четыре месяца завершено строительство 154,4 тыс. кв. м. До конца года планируется возвести ещё около 948 тыс.
Населением за счёт собственных и привлечённых средств в I квартале сдано 102 тыс. кв. м индивидуального жилья. Объём многоквартирного составил 52,4 тыс. кв. м.
Общий объём вводимого в эксплуатацию жилья в рамках нацпроекта — 1,1 млн кв. м.
Ранее Karelinform.ru сообщал, что в Карелии планируют ускорить темпы расселения аварийного жилья.