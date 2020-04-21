В Карелии планируют ускорить темпы расселения аварийного жилья

Фонд развития ЖКХ выделит дополнительные средства для ускорения расселения аварийного жилья в Карелии.

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В настоящее время заключены контракты на расселение 14,1 тыс. кв. метров из 160 тыс. До конца 2020 года показатель планируется утроить — до 40 тыс. кв. метров.

С начала года активизирована работа по оценке аварийных жилых помещений для последующего предоставления их собственникам компенсации.

В ближайшее время должно начаться строительство двух 80-квартирных панельных домов в Олонце и Кондопоге, 48-квартирного — в Лахденпохье и 12-квартирного — в Кеми, что позволит расселить ещё 220 квартир площадью 8,5 тыс. кв. метров.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области в 2019 году ввели в эксплуатацию 993,5 тыс. кв. м жилья в рамках нацпроекта, что составляет 109% к уровню 2018-го.