В Оренбургской области рассказали о темпах ввода жилья в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минстрой.
Население за счёт собственных и привлечённых средств построило 450,8 тыс. кв. метров. Объём сданного многоквартирного жилья — 542,7 тыс. кв. метров.
Лидер по вводу жилой недвижимости — Оренбург (486,3 тыс. кв. метров). Второе место занимает Оренбургский район.
Ранее kp.ru сообщало, что объём жилищного строительства в Красноярском крае показал рост на 3,4% в 2019 году. Сдано почти 1,19 млн кв. метров жилья.