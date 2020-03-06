В Оренбургской области рассказали о темпах ввода жилья в 2019 году

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В Оренбургской области ввели в эксплуатацию 993,5 тыс. кв. метров жилья в рамках нацпроекта в 2019 году, что составляет 109% к уровню 2018-го.
В Оренбургской области рассказали о темпах ввода жилья в 2019 году
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минстрой.

Население за счёт собственных и привлечённых средств построило 450,8 тыс. кв. метров. Объём сданного многоквартирного жилья — 542,7 тыс. кв. метров.

Лидер по вводу жилой недвижимости — Оренбург (486,3 тыс. кв. метров). Второе место занимает Оренбургский район.

Ранее kp.ru сообщало, что объём жилищного строительства в Красноярском крае показал рост на 3,4% в 2019 году. Сдано почти 1,19 млн кв. метров жилья.

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