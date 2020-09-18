В Госдуму внесли проект о реновации в регионах

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Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
В Госдуму внесли проект о реновации в регионах
  • РИА Новости

Проектом вносятся изменения в Жилищный кодекс, позволяющие субъектам утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учётом мнения граждан.

Согласно тексту, в проект может быть включён «только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции».

В 2018 году президент России Владимир Путин прокомментировал возможность распространения программы реновации на регионы.

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