В Госдуму внесли проект о реновации в регионах
- РИА Новости
Проектом вносятся изменения в Жилищный кодекс, позволяющие субъектам утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учётом мнения граждан.
Согласно тексту, в проект может быть включён «только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции».
В 2018 году президент России Владимир Путин прокомментировал возможность распространения программы реновации на регионы.