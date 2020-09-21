Агроном оценил пользу винограда

Специалист по сельскому хозяйству, агроном Владимир Викулов оценил пользу винограда.

«Количество сахара зависит от сортов и традиций выращивания. В условиях Узбекистана виноград накапливает безумное количество сахара, 20% и больше, особенно изюмные сорта. Столовые светлоокрашенные сорта, выращенные в условиях юга Европы, содержат значительно меньше сахара», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нужно помнить, что виноградники регулярно обрабатывают различными препаратами от вредителей, поэтому мыть ягоды нужно очень тщательно.

Викулов также отметил, что при покупке винограда нужно смотреть на происхождение, дату, внешний вид и сезон.

«Основной сезон винограда начнётся чуть позже — сентябрь, октябрь, ноябрь виноград созревает. Множество сортов пригодно для длительного хранения», — добавил он.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с Nation News оценила пользу растительных масел.