Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию

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Анастасия Румянцева
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства финансов повысить акциз на табачную продукцию на 20%.
Экономист оценил планы кабмина повысить акциз на табачную продукцию
  • РИА Новости

«Чисто финансово, если подходить чисто по-бухгалтерски, конечно, какую-то часть бюджета этот акциз компенсирует. В общем, можно сказать, что достаточно существенную, потому что у нас оборот сигарет занимает достаточно существенное место. Десятки миллиардов рублей в бюджет пойдут и помогут закрыть часть вот этого бюджетного дефицита», — подчеркнул Беляев.

Ранее Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, инициатива позволит привлечь дополнительно 70 млрд рублей. Министр отметил что «это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей».

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