Эксперт оценил планы кабмина повысить НДФЛ для людей с высоким доходом

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Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал оценил в беседе с RT планы правительства по увеличению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
Эксперт оценил планы кабмина повысить НДФЛ для людей с высоким доходом
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«Это шаг к введению прогрессивной шкалы налогообложения в России. Инициатива со временем позволит снизить ставки налогов для малообеспеченных граждан», — уверен эксперт.

По его словам, такой подход во всём мире считается более справедливым в распределении доходов, чем плоская шкала налогообложения. Соответствующая система была введена в России ещё в 2001 году — с тех пор все граждане страны платят НДФЛ по единой ставке 13%.

Идею повысить ставку НДФЛ для людей с высоким доходом в конце июня озвучил президент России Владимир Путин. На сегодняшний день соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

Как ожидается, благодаря инициативе с 2021 по 2023 год бюджет страны дополнительно получит 190 млрд рублей. Эти деньги пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

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