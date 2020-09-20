Эксперт оценил планы кабмина повысить НДФЛ для людей с высоким доходом

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал оценил в беседе с RT планы правительства по увеличению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

«Это шаг к введению прогрессивной шкалы налогообложения в России. Инициатива со временем позволит снизить ставки налогов для малообеспеченных граждан», — уверен эксперт.

По его словам, такой подход во всём мире считается более справедливым в распределении доходов, чем плоская шкала налогообложения. Соответствующая система была введена в России ещё в 2001 году — с тех пор все граждане страны платят НДФЛ по единой ставке 13%.

Идею повысить ставку НДФЛ для людей с высоким доходом в конце июня озвучил президент России Владимир Путин. На сегодняшний день соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

Как ожидается, благодаря инициативе с 2021 по 2023 год бюджет страны дополнительно получит 190 млрд рублей. Эти деньги пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.