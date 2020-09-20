В НИИ имени Склифосовского вылечили более 800 заболевших COVID-19

Специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского вылечили от коронавируса более 800 человек за полгода. Об этом сообщил директор НИИ Сергей Петриков.

«Сегодня полгода как Склиф вступил в борьбу с «ковидом» (COVID-19. — RT). За эти полгода сделано многое: в коронавирусном корпусе пролечено более 800 пациентов, как минимум половина из них «тяжёлые», реанимационные, в лаборатории проведено более 550 тыс. анализов ПЦР и более 200 тыс. анализов на антитела», — написал Петриков на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что во время пандемии в НИИ Склифосовского не прекращалось оказание экстренной и плановой помощи пациентам.

Ранее лабораторная служба института скорой помощи имени Склифосовского выполнила полмиллиона ПЦР-исследований на коронавирус.