Лаборатория института им. Склифосовского провела полмиллиона тестов на COVID-19

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Лабораторная служба института скорой помощи имени Склифосовского выполнила полмиллиона ПЦР-исследований на коронавирус.
Лаборатория института им. Склифосовского провела полмиллиона тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам заведующего научным отделом лабораторной диагностики НИИ скорой помощи имени Склифосовского Михаила Годкова, первый ПЦР-тест здесь провели 20 марта.

Медицинское учреждение стало крупнейшим центром лабораторной диагностики коронавирусной инфекции в России. Каждый день здесь проводят от 3 до 6 тыс. исследований на коронавирус.

Ранее в оперштабе Москвы прокомментировали рост числа случаев коронавируса в столице.

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