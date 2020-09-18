Лаборатория института им. Склифосовского провела полмиллиона тестов на COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам заведующего научным отделом лабораторной диагностики НИИ скорой помощи имени Склифосовского Михаила Годкова, первый ПЦР-тест здесь провели 20 марта.
Медицинское учреждение стало крупнейшим центром лабораторной диагностики коронавирусной инфекции в России. Каждый день здесь проводят от 3 до 6 тыс. исследований на коронавирус.
Ранее в оперштабе Москвы прокомментировали рост числа случаев коронавируса в столице.