В оперштабе прокомментировали выявляемость коронавируса в Москве

В оперштабе Москвы прокомментировали рост числа случаев коронавируса в столице.

«В первую очередь, в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество тестов в Москве возросло в среднем от 40 тыс. до 60 тыс. в день.

В оперштабе добавили, что доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась.

«Горожане стали активнее тестироваться: заполняемость записи на ПЦР выросла почти в два раза», — подчеркнули в оперштабе.

Также отмечается рост числа активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест.

«Нельзя недооценивать фактор инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве за прошедшие сутки после прохождения терапии вылечились от коронавируса 1086 человек.