В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1086 человек
В Москве за прошедшие сутки после прохождения терапии вылечились от коронавируса 1086 человек, об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- АГН «Москва»
Как сообщает портал Inforeactor, общее число выздоровевших за время пандемии достигло 231 483 человека.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.
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