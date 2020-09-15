В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1086 человек

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В Москве за прошедшие сутки после прохождения терапии вылечились от коронавируса 1086 человек, об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1086 человек
  • АГН «Москва»

Как сообщает портал Inforeactor, общее число выздоровевших за время пандемии достигло 231 483 человека.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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