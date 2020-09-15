В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1086 человек

В Москве за прошедшие сутки после прохождения терапии вылечились от коронавируса 1086 человек, об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

АГН «Москва»

Как сообщает портал Inforeactor, общее число выздоровевших за время пандемии достигло 231 483 человека. Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.