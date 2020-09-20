На Алтае за сутки зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 78 инфицированных коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«За прошедшие сутки выявлено 78 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель с начала пандемии. До этого было 70 и 65 — самые высокие показатели», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Также сообщается об одном случае смерти пациента с коронавирусом.

Ранее вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов заявил, что эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности до начала массовой вакцинации от коронавируса.