Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России
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«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — цитирует URA.RU Ершова.
По его словам, в России не приходится говорить о второй волне коронавируса.
Он уточнил, что рост числа заболеваний связан с развитием первой волны.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности до начала массовой вакцинации от коронавируса.