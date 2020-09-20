Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России

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Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.
Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — цитирует URA.RU Ершова.

По его словам, в России не приходится говорить о второй волне коронавируса.

Он уточнил, что рост числа заболеваний связан с развитием первой волны.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности до начала массовой вакцинации от коронавируса.

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