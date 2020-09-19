Путин сравнил создание «Авангарда» с реализацией ядерного проекта СССР

Воплощение идеи гиперзвукового блока «Авангард» сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которыми занимались Игорь Курчатов и Сергей Королёв, заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал в разговоре с почётным гендиректором, почётным генеральным конструктором НПО машиностроения Гербертом Ефремовым в эфире телеканала «Россия 24».

Президент отметил, что реализация проекта «Авангарда» — это огромное событие для страны.

«Вы не только стояли у истоков этой технологической идеи, а именно вы и являетесь её автором. В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи, без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские учёные Курчатов и Королёв. Сегодня для нас это то же самое — ваша работа», — сказал Путин.

19 сентября Владимир Путин наградил Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».

Российский лидер также заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие сегодня вооружения.