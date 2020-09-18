В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 5044 человека с COVID-19.

АГН «Москва»

© Сергей Киселёв

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом. «В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — указывается в заявлении. Накануне сообщалось о смерти восьми пациентов с коронавирусом в столице. Ранее стало известно, что почти 40 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.