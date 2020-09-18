В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 5044 человека с COVID-19.
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселёв

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — указывается в заявлении.

Накануне сообщалось о смерти восьми пациентов с коронавирусом в столице.

Ранее стало известно, что почти 40 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

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