В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселёв
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
«В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — указывается в заявлении.
Накануне сообщалось о смерти восьми пациентов с коронавирусом в столице.
Ранее стало известно, что почти 40 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.