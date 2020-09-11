Почти 40 млн тестов на коронавирус проведено в России

Почти 40 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под меднаблюдением остаётся 209 628 человек», — говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 337 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с коронавирусом на осень.