В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки зафиксировано восемь летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Общее число скончавшихся среди пациентов с COVID-19 в Москве достигло 5033. Накануне сообщалось о девяти умерших. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в столице зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.