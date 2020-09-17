В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки зафиксировано восемь летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Общее число скончавшихся среди пациентов с COVID-19 в Москве достигло 5033.
Накануне сообщалось о девяти умерших.
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в столице зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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