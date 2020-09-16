В Москве скончались ещё девять пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки зафиксировано девять летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Общее число скончавшихся среди пациентов с COVID-19 в Москве достигло 5025.
Накануне сообщалось о девяти умерших.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 5670 случаев заболевания коронавирусом.
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