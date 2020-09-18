Победитель «Лидеров России» стала советником главы Минздрава

Победитель конкурса «Лидеры России» Олеся Старжинская стала советником главы Минздрава.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

На новом посту Старжинская будет курировать работу регионов и отвечать за развитие медицинской отрасли в субъектах.

«Для меня конкурс «Лидеры России — 2020» стал настоящим вызовом и площадкой для получения новых знаний, новых знакомств и новых целей. Назначение советником министра здравоохранения России стало финалом моего участия в конкурсе и стартом нового этапа профессиональной карьеры», — сказала Старжинская.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 участников.

Ранее победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев прокомментировал своё назначение на пост замглавы Минкомсвязи.