В Красноярске арестовали директора клиники после пожара

Директора частной наркологической клиники в Красноярске, где в результате пожара погибли четыре человека, арестовали на два месяца.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Избрать в отношении Бескровной Ольги меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — по 15 ноября включительно», — огласила решение судья.

17 сентября четыре человека погибли при пожаре в клинике «Чистый город» в Красноярске.

СК установил, что причиной пожара стал поджог. Позднее был задержан подозреваемый в поджоге. Также была задержана директор клиники.