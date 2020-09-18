В Красноярске арестовали директора клиники после пожара
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
«Избрать в отношении Бескровной Ольги меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — по 15 ноября включительно», — огласила решение судья.
17 сентября четыре человека погибли при пожаре в клинике «Чистый город» в Красноярске.
СК установил, что причиной пожара стал поджог. Позднее был задержан подозреваемый в поджоге. Также была задержана директор клиники.