Врач рассказал, какую температуру считать нормальной
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«Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, нормальная температура колеблется примерно от 36,2 до 37,2 градуса.
Как отметил Продеус, максимальный пик — в районе 20:00, минимальный — около 3:00.
«Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин», — уточнил эксперт.
Он добавил, что если температура выше 37 градусов держится постоянно, то стоит обратиться к врачу.
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