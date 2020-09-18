Врач рассказал, какую температуру считать нормальной

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Доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить Здорово» Андрей Продеус рассказал, какую температуру считать нормальной.
Врач рассказал, какую температуру считать нормальной
  • Pixabay

«Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нормальная температура колеблется примерно от 36,2 до 37,2 градуса.

Как отметил Продеус, максимальный пик — в районе 20:00, минимальный — около 3:00.

«Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин», — уточнил эксперт.

Он добавил, что если температура выше 37 градусов держится постоянно, то стоит обратиться к врачу.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.

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