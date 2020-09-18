В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области зарегистрировали 78 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии выявлено 15 769 заболевших. В настоящее время лечение проходят 2947.

За последние 24 часа выздоровели 28 человек, с начала пандемии — 12 339.

Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 79 случаев коронавируса за сутки. Всего выявлены 3573 заболевших, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Минздрав.

Продолжают лечение 1202 пациента. Выздоровели 2276, в том числе 63 за последние 24 часа.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным.