В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии выявлено 15 769 заболевших. В настоящее время лечение проходят 2947.
За последние 24 часа выздоровели 28 человек, с начала пандемии — 12 339.
Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 79 случаев коронавируса за сутки. Всего выявлены 3573 заболевших, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Минздрав.
Продолжают лечение 1202 пациента. Выздоровели 2276, в том числе 63 за последние 24 часа.
Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным.