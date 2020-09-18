В Приморье возобновили приостановленную из-за коронавируса практику диспансеризаций

В Приморье возобновили проведение профилактических осмотров и диспансеризаций, приостановленное ранее из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Об этом пишет vostokmedia.com.

Диспансеризация в Приморье будет проводиться по предварительной записи.

Диспансеризация пациентов старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями будет проводиться после снятия всех ограничений.

«Возобновление диспансеризации стало возможным в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в крае. Все медучреждения сейчас разрабатывают систему предварительной записи пациентов таким образом, чтобы не было очередей к специалистам», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения края Тамара Курченко.

Ранее «Крыминформ» сообщил, что в Крым приезжают 70 врачей и медсестёр для работы в местных госпиталях, принимающих пациентов с COVID-19.