В Приморье возобновили приостановленную из-за коронавируса практику диспансеризаций

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В Приморье возобновили проведение профилактических осмотров и диспансеризаций, приостановленное ранее из-за сложной эпидемиологической обстановки.
В Приморье возобновили приостановленную из-за коронавируса практику диспансеризаций
  • РИА Новости

Об этом пишет vostokmedia.com.

Диспансеризация в Приморье будет проводиться по предварительной записи.

Диспансеризация пациентов старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями будет проводиться после снятия всех ограничений.

«Возобновление диспансеризации стало возможным в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в крае. Все медучреждения сейчас разрабатывают систему предварительной записи пациентов таким образом, чтобы не было очередей к специалистам», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения края Тамара Курченко.

Ранее «Крыминформ» сообщил, что в Крым приезжают 70 врачей и медсестёр для работы в местных госпиталях, принимающих пациентов с COVID-19.

 

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