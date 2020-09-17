Диетолог оценила пользу растительных масел

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина оценила пользу растительных масел.
Диетолог оценила пользу растительных масел
  • РИА Новости

«Многие считают, что раз оно называется постным, то можно лить в диетические салаты сколько угодно. Однако в растительном масле 1000 ккал в 100 граммах, это всё равно как две шоколадки съесть, но об этом только сейчас начали говорить», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, желающим стать стройнее можно употреблять не более двух чайных ложек масла в день.

Как отметила Мухина, калорийным продуктом является и сметана.

Ранее врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по укреплению иммунитета.

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