Диетолог оценила пользу растительных масел
- РИА Новости
«Многие считают, что раз оно называется постным, то можно лить в диетические салаты сколько угодно. Однако в растительном масле 1000 ккал в 100 граммах, это всё равно как две шоколадки съесть, но об этом только сейчас начали говорить», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, желающим стать стройнее можно употреблять не более двух чайных ложек масла в день.
Как отметила Мухина, калорийным продуктом является и сметана.
Ранее врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по укреплению иммунитета.