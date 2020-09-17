Диетолог рассказала, как выбирать пельмени

Кандидат медицинских наук врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбирать пельмени.

«Главное, чтобы в пельменях было мясо. Дело не в том, какое именно, а в том, чтобы оно было в принципе. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, нужно обращать внимание на известность производителя и состав, который должен быть максимально натуральным.

«В нём должны быть мясо и тесто. А из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль. Ещё добавляют перец. Это состав хороших пельменей», — пояснила Соломатина.

Она добавила, что пельмени — это быстрая еда, говорить, что это нечто диетическое и очень полезное, не приходится, но есть и вполне съедобные пельмени.

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