В Подмосковье открылся новый хирургический корпус

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В подмосковном Одинцове на базе многопрофильного медицинского центра «Лапино» открылся новый хирургический корпус.
В Подмосковье открылся новый хирургический корпус
  • © пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает НТВ.

Как ожидается, в год в медучреждении смогут делать около 12 тыс. операций.

«Клиника будет работать на 70% в системе обязательного медицинского страхования», — заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сказал, что в 2020 году помощь по полису ОМС в «Лапино» получили около 2 тыс. человек. Как ожидается, в 2021-м их число вырастет в четыре раза.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Кубани прокомментировали ситуацию с аппаратами КТ.

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