Власти Кубани прокомментировали ситуацию с аппаратами КТ

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали ситуацию с аппаратами компьютерной томографии к началу сентября.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Больницы региона оборудованы 70 аппаратами КТ, 12 из которых закуплены в 2020 году.

Из общего числа томографов исправны 66, один из сломанных аппаратов в настоящее время ремонтируют. Для восстановления остальных аппаратов подписан договор на поставку комплектующих.

Край намерен приобрести новые томографы в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Кроме того, такие закупки предусмотрены по программам «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Модернизация инфекционной службы» на 2021—2025 годы.

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