Власти Кубани прокомментировали ситуацию с аппаратами КТ

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В Министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали ситуацию с аппаратами компьютерной томографии к началу сентября.
Власти Кубани прокомментировали ситуацию с аппаратами КТ
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Больницы региона оборудованы 70 аппаратами КТ, 12 из которых закуплены в 2020 году.

Из общего числа томографов исправны 66, один из сломанных аппаратов в настоящее время ремонтируют. Для восстановления остальных аппаратов подписан договор на поставку комплектующих.

Край намерен приобрести новые томографы в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Кроме того, такие закупки предусмотрены по программам «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Модернизация инфекционной службы» на 2021—2025 годы.

Ранее kp.ru сообщал, что более тысячи социальных работников получили единовременные выплаты за работу во время пандемии в Санкт-Петербурге.

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