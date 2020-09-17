В Москве рассказали о мерах социальной поддержки населения в период пандемии

Почти 200 млрд рублей правительство Москвы выделило на меры по социальной поддержке граждан и системы здравоохранения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На начало сентября объём фактически оказанной помощи гражданам в связи с периодом временных ограничений и самоизоляции составил 38,3 млрд рублей, поддержку получили более 8 млн москвичей», — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что меры поддержки организовали для различных групп населения — учащихся, пенсионеров.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что прямые выплаты на сумму почти 7,6 млрд рублей получили москвичи в возрасте старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями, соблюдавшие режим самоизоляции — около 1,9 млн горожан.

Она добавила, что в этот период более 63 тыс. семей получили ежемесячные выплаты почти на 106 тыс. детей в возрасте от трёх до семи лет. По словам Раковой, правительство оказало поддержку и гражданам, оказавшимся без работы.

Отмечается, что в период распространения коронавируса основной сферой финансирования было здравоохранение. На приобретение медицинского оборудования было выделено более 43 млрд рублей. Ещё свыше 25 млрд направили на строительство новой инфекционной больницы в Вороновском.

Дополнительные выплаты получили и медицинские организации, которые принимали пациентов с коронавирусом. Столичным врачам также организовали надбавку к федеральным выплатам. На это выделили 9,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что столичные власти увеличивают объёмы тестирования на грипп, также вводится дополнительная диагностика пневмонии.