В Москве рассказали о мерах социальной поддержки населения в период пандемии
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«На начало сентября объём фактически оказанной помощи гражданам в связи с периодом временных ограничений и самоизоляции составил 38,3 млрд рублей, поддержку получили более 8 млн москвичей», — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Отмечается, что меры поддержки организовали для различных групп населения — учащихся, пенсионеров.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что прямые выплаты на сумму почти 7,6 млрд рублей получили москвичи в возрасте старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями, соблюдавшие режим самоизоляции — около 1,9 млн горожан.
Она добавила, что в этот период более 63 тыс. семей получили ежемесячные выплаты почти на 106 тыс. детей в возрасте от трёх до семи лет. По словам Раковой, правительство оказало поддержку и гражданам, оказавшимся без работы.
Отмечается, что в период распространения коронавируса основной сферой финансирования было здравоохранение. На приобретение медицинского оборудования было выделено более 43 млрд рублей. Ещё свыше 25 млрд направили на строительство новой инфекционной больницы в Вороновском.
Дополнительные выплаты получили и медицинские организации, которые принимали пациентов с коронавирусом. Столичным врачам также организовали надбавку к федеральным выплатам. На это выделили 9,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что столичные власти увеличивают объёмы тестирования на грипп, также вводится дополнительная диагностика пневмонии.