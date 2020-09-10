В Москве увеличат объёмы тестирования на грипп и пневмонию

Московские власти увеличивают объёмы тестирования на грипп, также вводится дополнительная диагностика пневмонии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Так как мы входим в сезон гриппа, мы постараемся увеличить объёмы тестирования на грипп», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она отметила, что есть экспресс-тесты, которые могут это показать.

По её словам, в первую очередь тестирование будут проходить люди с явными признаками заболевания.

Ранее заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ №1 врач-инфекционист Ирина Иванова рассказала, кто входит в группу риска по гриппу.