В Москве увеличат объёмы тестирования на грипп и пневмонию

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Московские власти увеличивают объёмы тестирования на грипп, также вводится дополнительная диагностика пневмонии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
В Москве увеличат объёмы тестирования на грипп и пневмонию
  • РИА Новости

«Так как мы входим в сезон гриппа, мы постараемся увеличить объёмы тестирования на грипп», — цитирует РИА Новости Ракову. 

Она отметила, что есть экспресс-тесты, которые могут это показать.

По её словам, в первую очередь тестирование будут проходить люди с явными признаками заболевания.

Ранее заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ №1 врач-инфекционист Ирина Иванова рассказала, кто входит в группу риска по гриппу.

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