В Москве увеличат объёмы тестирования на грипп и пневмонию
- РИА Новости
«Так как мы входим в сезон гриппа, мы постараемся увеличить объёмы тестирования на грипп», — цитирует РИА Новости Ракову.
Она отметила, что есть экспресс-тесты, которые могут это показать.
По её словам, в первую очередь тестирование будут проходить люди с явными признаками заболевания.
Ранее заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ №1 врач-инфекционист Ирина Иванова рассказала, кто входит в группу риска по гриппу.