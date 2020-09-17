В Красноярске задержали директора клиники, где погибли четыре человека
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«В рамках расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара четверых пациентов частной наркологической клиники... задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город», — отмечается в сообщении.
По данным следствия, некоторые пациенты находились в медицинском учреждении анонимно и опознать тела погибших невозможно без проведения геномных экспертиз.
Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них скончались.
Позднее Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.