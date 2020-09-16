Эксперт оценил перспективы введения почасового МРОТ
- РИА Новости
В беседе с Nation News он заявил, что установление минимальной почасовой оплаты труда может реализоваться в рамках тренда адресной поддержки населения.
«Если так прикинуть, то, грубо, 1,2 тыс. рублей в день и минимум 24 тыс. рублей в месяц. Это немало», — сказал эксперт.
Как напомнил Разуваев, в 2020 году размер МРОТ был увеличен с 8 тыс. до 12 тыс. рублей, а минимальный размер выплат возрос до 4,5 тыс. рублей.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал инициативу.