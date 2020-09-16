Эксперт оценил перспективы введения почасового МРОТ

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Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
Эксперт оценил перспективы введения почасового МРОТ
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он заявил, что установление минимальной почасовой оплаты труда может реализоваться в рамках тренда адресной поддержки населения.

«Если так прикинуть, то, грубо, 1,2 тыс. рублей в день и минимум 24 тыс. рублей в месяц. Это немало», — сказал эксперт.

Как напомнил Разуваев, в 2020 году размер МРОТ был увеличен с 8 тыс. до 12 тыс. рублей, а минимальный размер выплат возрос до 4,5 тыс. рублей.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал инициативу.

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