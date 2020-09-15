В Совфеде прокомментировали идею введения почасового МРОТ

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

«Эта тема обсуждается давно. Есть аргументы за и против. За — аргумент понятен. Минимальный часовой заработок — дополнительная социальная гарантия для людей», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, отметил сенатор, есть риск, что переведённые на такой режим потеряют в оплате, поскольку не всё время, которое сотрудник будет на работе, станет фиксироваться как рабочее.

«Надо продолжать над этой темой работать, чтобы не было возражений у тех же профсоюзов», — добавил Рязанский.

Со своей стороны, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что новая система должна давать гарантии обеим сторонам.

«Работодатель сможет более свободно нанимать людей на неполную ставку или частичную занятость, при этом не становясь заложником массы выплат», — сказал он.

По его словам, сотруднику будет гарантировано, что за выполненную работу он получит деньги.

«С другой стороны, человек не становится заложником работодателя», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал инициативу.