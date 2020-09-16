СМИ: Объём серых зарплат в России может вырасти по итогам года

Объём серых зарплат в России может вырасти по итогам 2020 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз Института развития правового общества.

Как заявила директор института Дарья Гладыш, общий объём зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает примерно 10 трлн рублей в год.

Со своей стороны, председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский рассказал, что около 25—30% населения работают в малых и средних компаниях. По его оценке, до пандемии около половины этих предприятий платили зарплату в конвертах, теперь на подобные расчёты могут перейти до 80% МСП.

В Федеральной налоговой службе сообщили, что поступления НДФЛ снизились в апреле на 18,6%, в мае — на 13,9% по сравнению с 2019 годом, но с начала лета показатели растут — в июне на 2,8%, в июле — на 6,1%, в августе — на 14,5%.

По данным Института развития правового общества, с марта по сентябрь объёмы серых зарплат могли увеличиться на 10%.

«По самым оптимистичным прогнозам, объём теневых зарплат вырастет на 30%. Особенно рост будет заметен в малом и среднем бизнесе», — заявил, со своей стороны, председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты России Артём Кирьянов.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.