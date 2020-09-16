Диетолог дал рекомендации по употреблению мармелада

Диетолог Филипп Кузьменко дал рекомендации по употреблению мармелада.

«К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара. Детей я бы посоветовал вообще оградить от конфет до максимально возможного возраста», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Эксперт назвал большим заблуждением то, что природные углеводы получаются низкокалорийными, если их спрессовывают.

Как отметил Кузьменко, в яблоках, например, есть клетчатка и полезные витамины, а в мармеладе этого нет.

«Если делать выбор между тем, что давать ребёнку, то предпочтение нужно отдавать настоящим фруктам, а не мармеладу», — добавил эксперт.

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