Кабмин предложил повысить акцизы на табак

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства увеличить ставки акцизов на табак.
Кабмин предложил повысить акцизы на табак
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе заседания кабмина. 

«Вот лишь некоторые из наших предложений: мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов», — сообщил Мишустин.

Он заявил, что кабмин также предлагает «пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции».

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT соответствующие планы Минфина.

В июле Минфин России предложил с 1 января 2021 года увеличить минимальную цену на этиловый спирт, произведённый из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт до 44 рублей

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