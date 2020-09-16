Кабмин предложил повысить акцизы на табак

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства увеличить ставки акцизов на табак.

Об этом он заявил в ходе заседания кабмина.

«Вот лишь некоторые из наших предложений: мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов», — сообщил Мишустин.

Он заявил, что кабмин также предлагает «пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции».

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT соответствующие планы Минфина.

В июле Минфин России предложил с 1 января 2021 года увеличить минимальную цену на этиловый спирт, произведённый из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт до 44 рублей.