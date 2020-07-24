Минфин предложил повысить минимальную цену непищевого спирта
- РИА Новости
Соответствующий проект ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить цену (без учёта акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведённый из непищевого сырья, и на денатурированный этиловый спирт, произведённый из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 44 рублей за 1 литр безводного спирта», — говорится в тексте.
Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент минимальная цена составляет 43 рубля за литр.