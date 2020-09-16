Онищенко оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с RT прокомментировал предложение ограничить продажу алкоголя в новогодние дни четырьмя часами в день.

«Пропагандировать саму идею я бы тоже поддержал, но перспективы у неё очень маленькие», — считает Онищенко.

При этом, по его словам, для частичного решения проблемы алкогольных отравлений в новогодний период в первую очередь стоит обратить внимание на длительность самих праздников.

«Первое, что нам нужно, сделать — уйти от практики затяжной встречи Нового года... Если мы ещё примем правильный закон о нерабочем дне 31 декабря, у нас получится 11 дней (новогодних каникул. — RT), это будет безобразием. Для медицинских работников Новый год — это один из самых тревожных периодов в году: алкогольное отравление, смерть от алкоголя, автомобильные и бытовые травмы... Для скорой помощи и экстренных служб это период огромной нагрузки. С этим пора кончать», — рассказал депутат.

Он также обратил внимание на то, что необходимо развивать развлекательную инфраструктуру города в новогодние праздники для «отвлечения внимания от потребления алкоголя».

Ранее член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко письмо (копия есть в распоряжении RT) с предложением ограничить реализацию алкогольной продукции в новогодние дни четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00).