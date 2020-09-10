В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя

Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года.

«Такого рода регулирование (повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года. — RT) необходимо», — приводит ТАСС его слова.

Он объяснил, что существует «очень тесная ассоциация» между количеством потреблённого алкоголя и риском смерти.

«Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем», — добавил он.

Салагай подчеркнул, что защита молодёжи является наиболее важной задачей.

В мае Салагай также заявлял, что Минздрав поддерживает идею повышения минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

В конце 2018 года стало известно, что министерство разрабатывает соответствующий проект закона.