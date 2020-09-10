В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя
- РИА Новости
«Такого рода регулирование (повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года. — RT) необходимо», — приводит ТАСС его слова.
Он объяснил, что существует «очень тесная ассоциация» между количеством потреблённого алкоголя и риском смерти.
«Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем», — добавил он.
Салагай подчеркнул, что защита молодёжи является наиболее важной задачей.
В мае Салагай также заявлял, что Минздрав поддерживает идею повышения минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.
В конце 2018 года стало известно, что министерство разрабатывает соответствующий проект закона.