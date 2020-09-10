В Госдуме оценили идею повысить минимальный возраст продажи алкоголя

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал заявление замминистра здравоохранения России Олега Салагая о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года.

Депутат отметил, что полностью согласен с этим предложением замминистра здравоохранения.

«Потому что, действительно, чем раньше начинают употреблять (алкоголь. — RT), тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации. Поэтому я с ним солидарен в том смысле, что надо повышать (минимальный возраст продажи алкоголя. — RT)», — подчеркнул Тумусов.

По мнению парламентария, именно 21 год является тем возрастом, когда человек «действительно становится взрослым».

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года.