Врач рассказал о факторах риска возникновения рака

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук, маркетолог в области фармацевтики Сергей Грошев рассказал о факторах риска возникновения рака.
Врач рассказал о факторах риска возникновения рака
  • Pixabay

«Наиболее важными модифицируемыми факторами риска являются курение, употребление алкоголя, избыточная масса тела и ожирение, малоподвижный образ жизни, частое потребление вредной ультраобработанной пищи», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в борьбе с онкологическими заболеваниями крайне важна ранняя диагностика.

Как отметил Грошев, в России активно развиваются центры амбулаторной онкологической помощи.

«Одной из целей деятельности ЦАОПов как раз является ранняя диагностика рака, которая должна позволить значительно снизить смертность от новообразований и повысить выживаемость пациентов», — пояснил эксперт.

Ранее главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею доплачивать медикам за раннее выявление онкозаболеваний.

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