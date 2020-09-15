В Удмуртии рассказали о ходе прививочной кампании против гриппа

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По данным на вторник, 15 сентября, в Удмуртии прививку от гриппа сделали 60 тыс. человек, или 3,9% от общего населения республики.
В Удмуртии рассказали о ходе прививочной кампании против гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Всего планируется вакцинировать 768,8 тыс. человек из группы риска, среди которых 252,5 тыс. детей и 516,3 тыс. взрослых.

Вакцина для взрослых поступила 28 августа, для детей — 31 августа.

Ранее депутат Госдумы и доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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