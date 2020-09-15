Более 360 школьных классов закрыли на карантин в Свердловской области
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- РИА Новости
«Классов, которые закрыты по причинам, связанным с инфекциями, на сегодняшний день по всей Свердловской области 368», — цитирует ТАСС заместителя губернатора области Павла Крекова.
Отмечается, что по причине распространения коронавируса закрыты 95 классов, остальные были закрыты из-за ОРВИ.
Ранее в башкирских школах 67 учителей и школьников заболели коронавирусом, в связи с этим более 850 человек ушли на карантин.