Более 360 школьных классов закрыли на карантин в Свердловской области

Более 360 школьных классов в Свердловской области закрылись на карантин из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом или ОРВИ.

«Классов, которые закрыты по причинам, связанным с инфекциями, на сегодняшний день по всей Свердловской области 368», — цитирует ТАСС заместителя губернатора области Павла Крекова.

Отмечается, что по причине распространения коронавируса закрыты 95 классов, остальные были закрыты из-за ОРВИ.

Ранее в башкирских школах 67 учителей и школьников заболели коронавирусом, в связи с этим более 850 человек ушли на карантин.