В Башкирии более 65 учителей и школьников заболели коронавирусом
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«Среди школ в настоящий момент это 67 человек, это и учителя, и ученики, подтверждённые случаи коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости министра образования региона Айбулата Хажина.
Отмечается, что на карантин ушли 853 человека из 41 школы региона.
Также на карантине теперь находятся четыре башкирских детских сада.
Ранее главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина прокомментировала ситуацию с наполняемостью классов в школах.