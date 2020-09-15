В Башкирии более 65 учителей и школьников заболели коронавирусом

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В башкирских школах 67 учителей и школьников заболели коронавирусом, в связи с этим более 850 человек ушли на карантин.
В Башкирии более 65 учителей и школьников заболели коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Среди школ в настоящий момент это 67 человек, это и учителя, и ученики, подтверждённые случаи коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости министра образования региона Айбулата Хажина.

Отмечается, что на карантин ушли 853 человека из 41 школы региона.

Также на карантине теперь находятся четыре башкирских детских сада.

Ранее главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина прокомментировала ситуацию с наполняемостью классов в школах.

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