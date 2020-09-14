В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с наполняемостью классов в школах

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Главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина прокомментировала ситуацию с наполняемостью классов в школах.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с наполняемостью классов в школах
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Специальных требований по уменьшению количества детей в классах нет», — цитирует эксперта «Российская газета».

По её словам, если класс переполнен, то это один из факторов распространения инфекции с воздушно-капельной передачей. Поэтому, отметила Фомкина, администрация школ должна понимать, что чем больше детей в одном помещении, тем больше риска массового заболевания COVID-19.

Ранее финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.

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